Milan, a Cagliari torna Brahim Diaz: lo spagnolo cerca il riscatto

Brahim Diaz dovrebbe tornare titolare nella sfida di questa sera tra Cagliari e Milan: dopo mesi opachi lo spagnolo cerca il riscatto

Nel Milan che stasera affronterà il Cagliari in trasferta con ogni probabilità ritroverà una maglia da titolare Brahim Diaz. Complice le precarie condizioni fisiche di Tonali e il conseguente arretramento di Kessié in mediana, il calciatore del Real Madrid sembra essere avanti nel ballottaggio con Krunic per il posto immediatamente alle spalle di Giroud.

Un’occasione importante dunque per il classe ’99 che deve riscattare mesi opachi di stagione e trascinare il Milan come fatto nella seconda parte della scorsa stagione. Pioli si aspetta tanto da Brahim: lo spagnolo ha tutta l’intenzione di ripagarlo.