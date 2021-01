2021, un anno tra sogni e obiettivi più realistici per il Milan. Vediamo dove può arrivare il gruppo di Stefano Pioli

Il 2021 è appena iniziato e i rossoneri si ritroveranno davanti al Benevento tra meno di 48 ore. Stefano Pioli nei prossimi mesi ha l’occasione di raccogliere i frutti del proprio lavoro attraverso dei risultati sportivi o dei trofei. Facciamo il punto su quali siano gli obiettivi raggiungibili dal Milan.

OBIETTIVI PRINCIPALI – Senza dubbio ci si aspetta un posizionamento finale tra i primi tre posti. La Champions League non deve sfuggire: i rossoneri sulla carta sembrano inferiori solo a Juventus ed Inter, quindi ci si aspetta almeno il terzo posto in classifica.

Il discorso può essere esteso anche alla Coppa Italia, competizione nella quale la finale sembra ampiamente alla portata dei ragazzi di Pioli.

SOGNI – Questo grande inizio di stagione lascia ben sperare anche per quanto riguarda la lotta scudetto. È chiaro che per continuare a sognare servono assolutamente due o tre acquisti, altrimenti Pioli non potrà fare altri miracoli. Con un difensore e un vice Ibra il campionato potrebbe non essere più un’utopia.

Più complicato il percorso in Europa League. I rossoneri non sembrano attrezzati per gareggiare su tre fronti, soprattutto dopo una lunga assenza in Europa. Verosimili i quarti di finale, oltre sarebbe davvero un’impresa. Nella competizione ci sono ancora Tottenham e Manchester United, più squadre molto ostiche come Benfica, Ajax e Bayer Leverkusen.