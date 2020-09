Il tecnico del Bologna, avversario del Milan questa sera, ha ironizzato sul caos legato alla parziale riapertura degli stadi nel weekend

Sinisa Mihajlovic, ex tecnico rossonero che questa sera tornerà a San Siro da avversario con il suo Bologna, ha ironizzato sul caos legato alla riapertura degli stadi, con l’ufficialità che è arrivata nella serata di sabato, con i club impossibilitati ad organizzare la vendita dei tagliandi, dovendo così ricorrere agli inviti.

Mihajlovic, nella conferenza stampa della vigilia, ha posto l’accento su Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna, la cui ordinanza ha quasi “costretto” il Governo ad autorizzare l’ingresso per 1000 persone in tutta Italia: «Non ci fosse stato Bonaccini a far aprire a mille persone saremmo ancora qui a farci il tifo da soli. Ha avuto coraggio, non pare quasi di sinistra…»