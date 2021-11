Mihajlovic ricorda Galeazzi: «Sarà sempre nei miei ricordi»

Sinisa Mihajlovic, ospite a Domenica In, ha ricordato Giampiero Galeazzi insieme a Mara Venier

Durante la trasmissione “Domenica In“, ospite di Mara Venier, Sinisa Mihajlovic ha ricordato Giampiero Galeazzi, recentemente scomparso, raccontando alcuni aneddoti su di lui. Ecco le sue parole:

GALEAZZI – «Giampiero per tanti laziali è stato un amico e abbiamo condiviso tanti bei momenti. Era così buono, bravo e dolce, che nessuno poteva dirgli di no. E aveva anche la faccia come il c…, era sempre bello vederlo, ci metteva allegria. Era una persona di quelle che non dovrebbero mai andarsene via. Lo conosco molto meno di voi in studio, ma mi sento molto legato a lui: io e mia moglie, che ha lavorato con lui, siamo rimasti molto male quando abbiamo appreso la notizia. Scudetto del 2000? Come si fa a non emozionarsi? Quelle emozioni mi resteranno sempre dentro e lui ne farà sempre parte, rivederle scatena troppe emozioni ed è impossibile trattenerle».