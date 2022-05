Mihajlovic: «Inter o Milan? Non ho preferenze, tifavo il Napoli». Le dichiarazioni del tecnico del Bologna in conferenza stampa

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, è tornato a parlare in conferenza stampa per la sfida al Venezia. Le sue dichiarazioni sulla corsa Scudetto:

SCUDETTO – «Tifavo Napoli, mi piaceva come giocava e la passione che mettono in campo anche per la gente. Tra Inter e Milan non ho preferenze, ma la vittoria del Napoli avrebbe fatto bene al calcio italiano».