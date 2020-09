Mihajlovic: «E’ stata una partita equilibrata, ma loro hanno Ibra e noi no»

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha commentato la sconfitta dei rossoblù contro il Milan alla prima di campionato

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita dai rossoblù contro il Milan alla prima di campionato. Queste le sue parole:

Sulla partita – «La partita è stata abbastanza equilibrata. Siamo stati in partita fino alla fine, abbiamo fatto più tiri di loro. Loro hanno Ibrahimovic e noi no. La squadra ha fatto quello che doveva fare. Tanto per forza di cose ci dovevamo abbassare. Ci sono situazioni in cui stavano meglio di noi»

Su Donnarumma – «Maledico il giorno in cui l’ho fatto esordire, ogni volta contro di me fa i miracoli. Sono contento per lui».