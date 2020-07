Mihajlovic: «Dobbiamo vergognarci. Oggi non c’è stata partita»

Sinisa Mihajlovic ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara persa contro il Milan questa sera dal Bologna

Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Milan-Bologna, Sinisa Mihajlovic ha così parlato della sfida appena conclusasi. Ecco le sue parole:

«Non è una partita difficile da commentare, cosa devi dire dopo aver perso 5-1. Possiamo solo vergognarci e stare zitti, scusarci con i nostri tifosi e con la proprietà. Oggi non era giornata, non c’è mai stata partita. Contro il Napoli anche se abbiamo perso siamo rimasti in gara, ma oggi non c’è mai stata vera competizione. Mancano 4 partite, speriamo di non fare altre cattive figure».