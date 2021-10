Mihajlovic a DAZN: «Il rosso a Soumaoro? Non so se era fallo»

Sinisa Mihajlovic ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita persa al Dall’Ara contro il Milan. Le parole del tecnico

ESPULSIONI – «Alla fine ho chiesto spiegazioni all’arbitro perché non so se era fallo, secondo me Bennacer non sarebbe mai arrivato sulla palla; penso che oggi, però. non sia giusto parlare degli arbitri, anche perché enso che il secondo rosso di Soriano, anche se non era intenzionale, vedendo le immagini, come rosso ci poteva stare. Non voglio parlare di quello, ma della squadra, oggi sì abbiamo perso sul risultato ma abbiamo vinto su tutto il resto: 11 vs 11 abbiamo giocato meglio e recuperato 2 gol con un uomo in meno e con 2 in meno abbiamo avuto 2 occasioni per andare in vantagggio con Arnautovic e Theate. Se non trovavamno il jolly con bennacer magari non perdevamo, eravamo stremato ho detto ai giocatoriu deerssere otrgogliosi hanno dimostrato di essere una squadra forte, hanno avuto quella consapevolezza».

CLASSIFICA – «Diciamo che a questo Bologna i puniti che a mancano sono per i demeriti degli altri, non per meriti nostri: dvevamo avere punti in più, poi oggi abbiamo giocato con la seconda in classifica, siamo andati sotto due a zero, e poi siamo riusciti a pareggiarla; poi non so come sarebbe finita seza espulsioni, ma al di là del risultato sono orgoglioso e contento per la squadra per quello che hanno dimostrato. Loro hanno avuto un’occasione con Giroud ma non ci hanno messo in difficoltà, poi a lungo andare ci sta che puoi subire gol se hai un uomo in meno».

DIFESA ALTA – «Sull’espulsione di Soumaoro, è stato bravo iennacer a inserirsi e noi siamo partiti in ritardo, il fallo c’era. Penso che in fase difensova abbiamo fatto bene, ma loro non hanno creato quasi nulla, hanno fatto il primo gol sul primo tiro in porta della partita ed era anche deviato. Noi abbiamo sofferto poco o niente, quando capitano le palle gol, le grandi squadre la buttano dentro, però anche in 11 contr 11 eravamo superiori e non abbiamo sofferto tanto, non posso dire niente alla squadra».

BARROW – «Il suo ruolo era di esterno ma può fare benissimo la seconda punta con Arnautovic vicino; ha segnato 4 gol in 8 giornate e questo cambio di ruolo lo ha aiutato, è anche la vicinanza di Marko che lo fa sentire più forte».

IBRAHIMOVIC – «Se l’ho salutato a fine gara? No, sono scappato in spogliatoio, conoscendomi era meglio così dopo la sconfitta. Se gioca meglio di come canta? Quello non era difficile».