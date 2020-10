Miglior difesa, Pioli: «Preferisco fare più gol che pensare di non subirne»

Stefano Pioli ha parlato anche della sua concezione di calcio in accordo con quello che è lo stile adottato dai Top club europei

Stefano Pioli ha parlato anche della sua concezione di calcio in accordo con quello che è lo stile adottato dai Top club europei e non solo. L’attacco è la miglior difesa:

«C’è la volontà di adattarsi ad un calcio più moderno ed europeo. Tutti vogliono cercare di fare la partita e quindi è normale lasciare più spazi dietro. E’ importante esaltare lo spettacolo, per me è meglio pensare a fare un gol in più degli altri che pensare a subirne uno in meno»