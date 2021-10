Mexes: «Roma? Ecco perché ho scelto di andare al Milan»

Philipe Mexes, intervenuto ai microfoni di Retesport, ha parlato del suo passaggio dalla Roma al Milan, gettando veleno sui capitolini

«A Roma potevo sicuramente concludere la mia carriera, poi ci sono stati vari episodi, c’è stata la cessione della società, ho avuto l’opportunità di andare al Milan in quel momento erano ad un livello superiore e ho deciso di andare lì. Ho visto come hanno trattato Francesco Totti o Daniele De Rossi a distanza di tempo, non si fa così, due bandiere, due grandi uomini, pensate come avrebbero trattato me»