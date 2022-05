Mexes: «Complimenti al Milan per lo scudetto. E’ stato un onore aver giocato per questo club». Le parole dell’ex difensore

Philippe Mexes ha fatto i complimenti alle sue ex squadre, Roma e Milan, su Instagram per i rispettivi trionfi. Ecco le parole dell’ex difensore rossonero:

«Complimenti alla Roma per la Conference League. Complimenti al Milan per lo scudetto, così come ai giocatori francesi. Sperando che l’Auxerre ritorni in Ligue 1, è stato un onore aver giocato per questi tre club favolosi. Grazie ancora per tutto».