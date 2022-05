Messias: «Ecco qual’è stata la partita più emozionante»

Junior Messias è stato ospite degli Autogol su Twitch: da Ibrahimovic allo scudetto, le parole del brasiliano

Ospite sul canale Twitch degli Autogol, Junior Messias ha parlato di tanti temi, in particolare di Zlatan Ibrahimovic e della corsa scudetto:

SULLA PARTITA PIU EMOZIONANTE: «Ce ne sono un po’: per come abbiamo vinto con la Lazio e con la Fiorentina. Ti dico la verità, ieri quando ha segnato Theo mi sono emozionato. Ci manca davvero poco per vincere: sarebbe davvero un pezzo di storia in una squadra come il Milan, è una cosa unica».

