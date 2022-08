Merckx: «De Ketelaere? In Serie A può affermarsi, bell’acquisto»

Eddy Merckx intervistato da Sportweek ha detto la sua sui belgi della Serie A del Milan e non solo. Ecco le parole

Eddy Merckx intervistato da Sportweek ha detto la sua sui belgi della Serie A del Milan e non solo. Ecco le parole su De Ketelaere:

«Al Bruges era la stella. Senza dubbio è più completo di Saelemaekers. Ha una gran visione di gioco, ottima tecnica, ama mettere i compagni in condizione di segnare. Si può dire che quella in qualche modo sia la sua missione. Mi sembra parecchio altruista, è sempre al servizio della squadra. Può affermarsi anche in Serie A, è stato un bell’acquisto»