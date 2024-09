Mercato Milan, Zalewski ha SCIOLTO le riserve! Firmerà con LORO, cosa manca per CHIUDERE l’affare

Mercato Milan, Zalewski, ex obiettivo rossonero, ha accettato il Galatasaray: cosa manca per chiudere con la Roma

Alfredo Pedullà ha fornito importanti aggiornamenti su Nicola Zalewski, ex obiettivo del calciomercato Milan:

PAROLE – «Nicola Zalewski ha accettato già ieri la proposta del Galatasaray, circa sei sei volte superiore al suo attuale ingaggio. Viaggiamo a circa due milioni a stagione più bonus, l’esterno classe 2002 stava riflettendo da lunedì sull’opportunità di lasciare la Roma a meno di un anno dalla scadenza del contratto e con un discorso sul rinnovo avviato da tempo ma non approfondito. Zalewski ha avuto spazio con De Rossi, ma in futuro può darsi che ne abbia molto meno anche per un posizione cambio modulo figlio dell’ultimo mercato con l’arrivo di due difensori svincolati dello spessore di Hummels (sopratutto) e Hermoso. Per questo motivo Zalewski ha aperto e accettato la proposta, adesso però servono gli ultimi accordi del club: ieri c’è stato un incontro, che vi avevamo preannunciato in mattinata, il Galatasaray era partito da 5-6 milioni più bonus, la Roma chiede una cifra non lontana dai 10 più eventuali bonus. Ma ieri non è stato trovato un accordo, per questo motivo si sta andando avanti no stop anche perché il mercato in Turchia chiude venerdì. Okan Buruk, allenatore del Galatasaray, ha detto nel pomeriggio che aspetta un rinforzo in giornata. Il nuovo summit lascia intendere che si possa arrivare a un’intesa definitiva, anche perché Zalewski è ormai entrato nell’ordine di idee di lasciare il suo attuale club, ma bisogna aspettare che gli accordi vengano perfezionati perché ieri evidentemente il Galatasaray non ha soddisfatto la richiesta della Roma sul cartellino».