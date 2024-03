Mercato Milan, Ibrahimovic accelera per il parametro zero: arriva gratis a giugno. ULTIMISSIME

Mercato Milan, Zlatan Ibrahimovic accelera per Yazici del Lille: il trequartista turco può arrivare a parametro zero a giugno

Come riportato da RMC Sport, Zlatan Ibrahimovic sta accelerando per Yazici, trequartista turco del Lille in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e autore di 10 gol finora tra tutte le competizioni.

Lo svedese deve battere la concorrenza del Napoli e di alcune squadre di Premier League ma le sensazioni sono positive: per lui pronto un triennale con opzione per il quarto anno. Può essere lui il primo acquisto del calciomercato Milan.