Mercato Milan, a caccia del vice Theo: spunta un nuovo nome. I rossoneri seguono anche Rogerio, oltre a Calafiori

Il Milan, sebbene voglia dare priorità alle cessioni, non ha finito il mercato in entrata. Uno degli obiettivi del mercato rossonero è cercare il vice Theo Hernandez: un uomo che sostituisca Ballo Toure, vicino alla cessione.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, non c’è solo l’idea Calafiori. Si pensa anche a Rogerio, brasiliano che può giocare in Champions League. Carnevali ha chiesto 8 milioni allo Spartak per una questione etica, ma ai rossoneri potrebbe chiedere meno.