Krunic Milan: la trattativa con il Fenerbahce è in una fase di stallo. Il motivo e le ultime sul centrocampista bosniaco

Secondo quanto riportato da TMW, Rade Krunic è nel mirino del Fenerbahce e l’offerta dei turchi è sempre la stessa: 4,5 milioni di euro.

Al momento la trattativa è in una fase di stallo e il club turco non vuole alzare la sua offerta per il centrocampista rossonero. I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro del centrocampista che resta sul mercato.