Mercato Milan, una cessione è sicura al termine della stagione: cosa filtra dalla dirigenza rossonera sul futuro di Origi. I dettagli

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Milan è sicuro della cessione di Divock Origi nella prossima sessione di mercato.

L’attaccante belga si è trasferito in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 4.5 milioni di euro e intero ingaggio a carico del Nottingham Forrest. La sua stagione però è un flop totale e tornerà sicuramente al Milan a luglio, dove ha ancora due anni di contratto, ma non per rimanerci: la dirigenza rossonera pensa alla sua cessione a prezzo di saldo e sta valutando delle situazioni nella MLS e in Turchia.