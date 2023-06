Thuram Milan: il giocatore ha deciso ed è pronto a firmare! Secondo La Repubblica, il giocatore ha fatto la sua scelta

Potrebbe essere finita l’attesa per Marcus Thuram. Il giocatore era conteso tra Milan e PSG, ma i rossoneri potrebbero aver battuto la concorrenza.

Come riporta l’edizione odierna de La Repubblica, l’attaccante ha detto sì ed pronto per firmare per il Milan.