Mercato Milan, Ibrahimovic AVVISA il titolarissimo! Non è INCEDIBILE, il possibile scenario

Mercato Milan, Zlatan Ibrahimovic avvisa Malick Thiaw: non è considerato incedibile dal club rossonero. Lo scenario

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan da qui al 30 agosto dovrà lavorare per forza di cose anche al discorso uscite per snellire una rosa veramente extralarge.

In questo senso, Zlatan Ibrahimovic ha avvisato Malick Thiaw: il centrale tedesco, soprattutto dopo l’arrivo di Pavlovic, non è considerato incedibile. Il ragazzo rimarrebbe volentieri ma ha aperto anche all’eventuale trasferimento al Newcastle. Gli inglesi sono interessati ma al momento non hanno fatto offerte ufficiali né al calciatore né al Milan che chiede 40 milioni di euro.