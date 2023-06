Taremi Milan: piace il numero 9, ma c’è un problema! Lo scenario. Il giocatore del Porto intriga i rossoneri, ma si complica il discorso

In chiave centravanti, il Milan non si limita a valutare i profili di Gianluca Scamacca e Alvaro Morata. I rossoneri guardano e puntano un altro attaccante: Mehdi Taremi del Porto. Piace ai rossoneri perché è cattivo serve, segna ed è in scadenza di contratto nel 2024.

Il problema, però, è sempre lo slot extra comunitario, secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport. Il posto mancante potrebbe essere utilizzato per Samuel Chukwueze, priorità per la fascia destra.