Mercato Milan, una pretendente in meno per Tah, il difensore tedesco piace da quest’estate. L’Inter cambia strada

Come riporta Calciomercato.com, il calciomercato Milan avrebbe una pretendente in mano per Jonathan Tah. Il difensore tedesco piace da quest’estate, quando poi gli è stato preferito Pavlovic anche perché il tedesco ha scelto di restare a Leverkusen per il suo ultimo anno di contratto. Intanto, l’Inter ha deciso di abbandonare la pista che porta al centrale per questo motivo riportato dal portale specializzato in calciomercato

INTER SI DEFILA – «Anche la ricerca del difensore seguirà queste dinamiche, in viale della Liberazione si stanno guardando attorno perché è tempo di pensare al nuovo corso visto che de Vrij e Acerbi iniziano ad avere un’età considerevole e che a fine anno potrebbe anche rimanerne soltanto uno dei due, visto che entrambi sono a scadenza 2025. Buongiorno è stato più di una suggestione, ma ormai è sfumata e bisogna guardare oltre, ma oltre non significa in Germania o comunque non in casa del Leverkusen, dove attualmente risiede Jonathan Tah, difensore che a giugno lascerà a scadenza l’attuale club di appartenenza. La preferenza, almeno per adesso, ricadrebbe su un profilo più giovane».