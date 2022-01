Mercato Milan, su Kessie piomba il Barcellona: gli aggiornamenti

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mercato Milan, Frank Kessie è finito nel mirino del Barcellona: la trattativa coi catalani sembrerebbe a buon punto

Nuova pretendente per Frank Kessié, centrocampista del Milan in scadenza di contratto a giugno e sul quale continua a pendere sempre più insistentemente la spada di Damocle dell’addio a parametro zero.

Come riportato da Catalunya Radio infatti, il Barcellona avrebbe aperto le trattative con l’entourage dell’ivoriano e nonostante la forte concorrenza le contrattazioni sarebbero a buon punto.