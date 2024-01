Mercato Milan, c’è ancora uno spiraglio per Pellegrino alla Salernitana! Ultimo tentativo in corso per sbloccare l’affare

Il trasferimento di Marco Pellegrino in prestito alla Salernitana doveva essere una delle ultime operazioni del mercato Milan in questa sessione invernale. Il difensore argentino era sul punto di intraprendere questa nuova esperienza per trovare un maggior minutaggio, ma la trattativa si è bloccata per via del no arrivato dalla FIFA.

Il calciatore in stagione ha giocato già con la maglia del Platense e con quella rossonera, motivo per cui non potrebbe trasferirsi in un nuovo club. Tuttavia l’affare non è ancora definitivamente saltato! C’è ancora uno spiraglio: i dirigenti ed i legali del club rossonero sono ancora in contatto con l’organismo mondiale del calcio per per ottenere il via libera, facendo leva sul fatto che le presenze del calciatore col suo vecchio club argentino era da riferirsi comunque alla stagione 2022-2023. Coinvolte in questa negoziazione anche le federazioni di Italia e Argentina. A riferirlo è Matteo Moretto.