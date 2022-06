Mercato Milan, sia Saelemaekers che Rebic possono partire

Sia Rebic che Saelemaekers possono lasciare il Milan: ecco i dettagli

Come riportato da SportMediaset, il Milan sta pensando al mercato di uscita per permettersi grandi colpi in entrata.

Il primo calciatore che può lasciare il Milan per una cifra vicina ai 20 milioni di euro è Saelemaekers. Stessa cosa vale per Rebic dato che con l’arrivo di Origi, con Giroud e con Ibrahimovic, il croato potrebbe trovare ancora meno spazio. Anche per lui serve una cifra intorno ai 20 milioni