Mercato Milan, scout rossoneri presenti allo Stadio Dei Marmi per la finale playoff di oggi: i DETTAGLI

Mercato Milan, scout rossoneri presenti allo Stadio Dei Marmi per la finale playoff di oggi: tutti i DETTAGLI

Come riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo X, c’è uno scout del Milan oggi allo stadio Dei Marmi in occasione della finale playoff di Serie C tra la Carrarese e il Vicenza.

Il Milan infatti è ormai pronto ad approdare in Serie C con la sua nuovissima Under 23 e per questo i dirigenti stanno già monitorando molti giocatori per rinforzare la formazione di Bonera.