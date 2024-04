Mercato Milan, Samardzic punisce l’Inter e dribbla le domande! Ecco cos’ha detto il centrocampista dell’Udinese

È stato un obiettivo del mercato Milan, ma è stato ancor più vicino dal diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Poi l’affare sfumò, nonostante le visite mediche svolte, ad un passo dalla firma sul contratto. Ieri Lazar Samardzic ha segnato contro quello che sarebbe potuto essere il suo nuovo club, ed è glaciale sia in campo che ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del centrocampista dell’Udinese dopo la sconfitta rimediata contro i nerazzurri.

ESULTANZA CONTENUTA – «Non lo so, era un’esultanza con emozioni. Non so cosa devo dire…».

HO SEGNATO NELLA SQUADRA NELLA QUALE AVREI POTUTO GIOCARE? – «Non è successo, mi fa male solo che non abbiamo vinto».

L’INTERVISTA COMPLETA A SAMARDZIC.