Mercato Milan, Romero verso l’addio? Lo scenario sul suo futuro

Il futuro di Luka Romero potrebbe essere lontano dal Milan, nonostante sia arrivato in rossonero in estate: lo scenario

Futuro incerto per Luka Romero. L’argentino è arrivato in estate al Milan ma, nonostante piaccia a Stefano Pioli, ha parecchia concorrenza davanti a sé e rischia di non vedere praticamente mai il campo durante la stagione.

Come riferisce Calciomercato.com, per risolvere la questione, una soluzione può essere rappresentata dalla cessione in prestito.