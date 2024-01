Mercato Milan, Guirassy in stallo: cosa sta succedendo. Colpo rimandato all’estate?

Mercato Milan, fase di stallo per quanto riguarda il possibile colpo Guirassy: colpo in attacco rimandato all’estate?

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha messo in standby la trattativa con lo Stoccarda per Guirassy.

L’attaccante piace sempre ma l’ottimo rendimento di Jovic e i 5 milioni di euro d’ingaggio richiesti dal guineano (troppi senza Decreto Crescita) stanno imponendo delle riflessioni. Non è escluso un nuovo tentativo verso fine mercato ma la sensazione è che il colpo in attacco verrà rinviato all’estate.