Mercato Milan, derby di mercato con l’Inter per Samuele Ricci per la prossima estate: serve una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan ha aperto un importante duello con l’Inter per Samuele Ricci.

Il derby di mercato per Samuele Ricci non può che far contento anche il Torino, ingolosito dall’asta che si potrebbe scatenare nelle prossime settimane. La base di partenza è già

alta: 25-30 milioni di euro. Ma quei soldi, per i motivi descritti in precedenza, Ricci li vale tutti. Non a caso, d’altronde, Milan e Inter si stanno sfi dando da mesi per lui. È già derby, sempre derby.