Mercato Milan, il retroscena su Scamacca: il tentativo fatto in estate per acquistarlo. Le ultime

Mercato Milan, il retroscena su Scamacca: il tentativo fatto in estate per acquistarlo dal West Ham. Le ultime e i dettagli

Gianluca Scamacca è uno dei rimpianti del mercato Milan? Spunta un retroscena inaspettato legato a questa estate. A rivelarlo è Calciomercato.com.

Tutti abbiamo negli occhi la recente doppietta realizzata all’Anfield dall’attaccante dell’Atalanta. Eppure in estate i rossoneri avevano seriamente provato a prenderlo dal West Ham, chiedendolo in prestito al club inglese, prima che piombasse la Dea, che poi se l’è portato a casa a titolo definitivo per 25 milioni di euro più bonus.