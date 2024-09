Mercato Milan, RETROSCENA Pulisic! Lo VOGLIONO loro, i tifosi restano di STUCCO. La POSIZIONE del Diavolo

Mercato Milan, clamorosa indiscrezione su Pulisic: lo vuole il Liverpool come post Salah ma per i rossoneri è incedibile

Come riferito da calciomercato.com, Christian Pulisic, arrivato nel calciomercato Milan dell’estate 2023, è finito nel mirino del Liverpool:

PAROLE – «Pulisic, infatti, è finito nel mirino del Liverpool per sostituire Mohamed Salah, in caso di addio dell’egiziano a fine stagione (ha un contratto in scadenza al termine dell’annata, al 30 giugno 2025). L’americano ha cominciato la sua stagione al Milan, segnando quattro gol e fornendo due assist nelle prime sei partite di Serie A. Le sue prestazioni non sono passate inosservate in Premier League e il Liverpool (sfidato nella League Phase della Champions League), come riportato dalla stampa britannica, è disposto a più che raddoppiare la cifra di 20 milioni di euro – arrivando anche a 50 – che il club di Via Aldo Rossi ha pagato per il suo cartellino nel luglio 2023. Pulisic, ricordiamo, ha un contratto con i rossoneri fino al 2027, con un’opzione per rinnovare per un altro anno. Salah rischia di essere al suo ultimo anno a Liverpool e, per tale motivo, i Reds stanno sondando le opportunità in giro per l’Europa (attendendo anche l’apporto che avrà Chiesa in Inghilterra) e Pulisic è in cima alla lista dei desideri del board, seppur il giocatore classe 1998 stia benissimo a Milano, si senta un leader e non abbia alcuna intenzione di lasciare i rossoneri. Servirà un affondo folle per far titubare i meneghini che, intanto, si godono il proprio Re Mida, Christian Pulisic».