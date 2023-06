Mercato Milan, due attaccanti pronti per i saluti. Le ultime. A San Siro, nell’ultimo match, anche Origi e Rebic potrebbero seguire Ibra

In un Milan Verona che regalerà emozioni, soprattutto in chiave addii: Zlatan Ibrahimovic saluterà il club rossonero, per la seconda volta in carriera.

Oltre allo svedese, altri due attaccanti sembrano destinati a dire addio: Ante Rebic e Divock Origi. Lo scrive calciomercato.com.