Rebic Milan: il Besiktas accelera per il croato! Le ultime. Il giocatore è vicino a salutare i rossoneri e volare in Turchia

La priorità del Milan è quello di accelerare il mercato in uscita. In particolare, Ante Rebic, lasciato ai margini del progetto rosssonero da parte di Stefano Pioli. Per lui, la Turchia è a un passo.

Secondo quanto riferito da Nicolò Schira su Twitter, il Besiktas è sempre più vicino all’attaccante croato: la formula è quella del prestito.