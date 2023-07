Mercato Milan, i rossoneri non si fermano a Pulisic: svelate le prossime mosse del club. Tutte gli aggiornamenti

Nella giornata di ieri il Milan ha praticamente chiuso per l’arrivo di Pulisic. Nelle casse del Chelsea dovrebbero andare circa 20 milioni di euro per l’americano, che ha voluto fortemente il Diavolo.

Ma il Milan non si ferma qui. Come svelato dal Calciomercato.com, infatti, i rossoneri prenderanno ancora due centrocampisti, un terzino destro e una punta. Intanto si sta aprendo uno spiraglio per Messias.