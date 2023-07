Pulisic Milan: lo statunitense è sbarcato a Milano – VIDEO. L’arrivo a Malpensa prima della tappa per le visite mediche

Christian Pulisic sta per diventare ufficialmente un giocatore del Milan. Oggi, lo statunitense è atterrato a Milano Malpensa, per iniziare la sua avventura in rossonero.

Dopo questo step, per lui visite mediche e poi le firme. L’ufficialità del giocatore potrebbe arrivare nella giornata di domani.