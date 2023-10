Mercato Milan promosso a pieni voti: così l’estate ha rivoluzionato il Diavolo

Mercato Milan promosso a pieni voti: ecco come l’estate ha rivoluzionato la squadra allenata da Stefano Pioli

La gara che il Milan ha giocato e vinto ieri a San Siro contro la Lazio ha messo in evidenza tutto ciò che di buono è stato fatto sul mercato in estate. La cessione di Tonali ha permesso di investire in maniera mirata regalando a Pioli i giusti rinforzi per la sua proposta di calcio.

Innesti che ieri hanno fatto ancora una volta la differenza: non solo gli autori dei due gol Pulisic e Okafor, anche Reijnders e Musah sono stati tutti autori di un’ottima partita. A riportarlo è la Gazzetta.