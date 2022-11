Mercato Milan, probabile asta per Kiwior? I dettagli

Mercato Milan, a Maldini e Massara piace molto Kiwior dello Spezia: su di lui probabile asta internazionale

Si allunga la lista delle pretendenti per Kiwior, difensore dello Spezia che piace tantissimo al Milan e che si sta mettendo in evidenza in Serie A e anche al Mondiale in Qatar con la Polonia.

Oltre a Juve e Roma, secondo il quotidiano spagnolo As hanno iniziato a mostrare degli apprezzamenti altri club di Premier League e Liga. Si tratta di Tottenham e West Ham da una parte e del Villarreal dall’altra.