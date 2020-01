Secondo quanto riportato dal tabloid inglese The Sun, il Newcastle vuole Piatek, ma il polacco vorrebbe giocare la Champions

Ancora zero minuti contro l’Udinese per Krzysztof Piatek. Non è bastato il gol in Coppa Italia contro la Spal per convincere il tecnico Pioli che ha preferito fare scelte differenti e ha eseguito solo due su tre disponibili. Da qualche settimana si parla della sua possibile partenza già a gennaio con il Milan che chiede 35 milioni di euro cash.

Oggi secondo quanto riportato dal tabloid inglese The Sun, il Newcastle è molto interessato all’attaccante e sarebbe pronto ad accontentare le richieste del Milan. Gli agenti di Piatek hanno già dato un occhio al mercato della Premier e il polacco lascerebbe il Milan esclusivamente per un club che gioca la Champions. Mancano 11 giorni a fine mercato e il tempo stringe.