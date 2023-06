Il Milan si sta muovendo sul mercato sia in entrata che in uscita. In tal senso potrebbe partire Ballo Tourè

Il Milan si sta muovendo sul mercato sia in entrata che in uscita. In tal senso potrebbe partire Ballo Tourè:

secondo quanto riportato da Calciomercato.com per il terzino ci possono essere offerte dalla Francia ma anche da Germania e Inghilterra. Il Milan vuole ricavare 6/7 milioni dalla sua cessione.