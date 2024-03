Mercato Milan, dirigenza già proiettata sul futuro: Kjaer ai saluti, ecco chi lo sostituirà. Tutti gli aggiornamenti

La dirigenza del Milan è già proiettata sul futuro. In particolare per quanto riguarda il reparto arretrato, lì dove ci saranno dei cambiamenti molto significativi.

Come riportato da Calciomercato.com, infatti, Kjaer si appresta a salutare il club rossonero dopo anni bellissimi (non verrà rinnovato il suo contratto in scadenza a giugno). A sostituirlo potrebbe essere Lacroix, centrale del Wolfsburg che ha stregato gli uomini mercato rossoneri.