Mercato Milan, Krunic in stallo: possibile permanenza fino a giugno. Ecco perchè

Mercato Milan, resta in stallo la posizione di Rade Krunic: ad oggi è possibile la permanenza fino al 30 giugno. Ecco il motivo

Come riferito da Tuttosport, resta in stallo nel calciomercato Milan la posizione di Rade Krunic.

Il bosniaco vorrebbe andare al Fenerbahce con cui ha un accordo per un contratto di 3 anni e mezzo a 3.5 milioni di euro ma i rossoneri sono irremovibili: per concedere il via libera dovrà arrivare un’offerta da almeno 7 milioni di euro.