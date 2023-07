Pellegrini Milan: la Lazio torna in pole dopo la scelta della Juve. I rossoneri devono rincorrere i biancocelesti sul mercato

La Lazio torna in pole per Luca Pellegrini, terzino della Juventus e obiettivo di mercato anche del Milan.

Come riportato da calciomercato.com, dopo un forte interesse del Nizza, il club bianconero avrebbe aperto alla possibilità di prestito, facendo quindi tornare i biancocelesti in pole position per il terzino.