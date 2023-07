Origi Milan: un club di Premier League avanza richieste! Le ultime. Il belga desiste al mercato, ma in Inghilterra lo rivogliono

Divock Origi ha deluso le aspettative che gli sono state messe quando da Liverpool è volato in direzione Milan. Il belga non ha convinto né la società né Pioli: per questo motivo, è nel mercato rossonero in uscita.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il West Ham ha avanzato delle richieste. È una situazione in divenire: ancora incerto, dunque, il suo futuro.