Milan, Origi delude ancora: deciso il suo futuro! Contro il Bologna non è stato determinante e i rossoneri valutano offerte

Il Milan è rimasto ancora una volta deluso dalla prestazione di Divock Origi: l’ultima è quella contro il Bologna.

L’ex Liverpool percepisce circa 3,5-4 milioni a stagione, motivo per cui si potrebbe pensare a una soluzione in Premier League, a titolo definitivo, o in prestito. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.