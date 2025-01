Mercato Milan, Okafor spiazza Furlani! La mancata partenza dello svizzero è un fulmine a ciel sereno: cosa succede ora

Condividi via email

Mercato Milan, beffa Okafor: il mancato addio dell’esterno svizzero complica i piani di Furlani a gennaio: cosa succede ora

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare dal giornalista Luca Bianchin, la mancata partenza di Noah Okafor rischia di rivelarsi un boomerang per il calciomercato Milan.

Naturalmente il mancato trasferimento di Okafor al Lipsia avrà conseguenze su tutto il mercato del Milan, più che sul bilancio. Il danno deriva dal fatto che Okafor non libererà il posto in rosa destinato a Rashford o Walker, al momento i principali obiettivi di mercato