Mercato Milan, Moncada non MOLLA l'occasione a centrocampo! Accordo BLINDATO ma...

Mercato Milan, Moncada non molla l’occasione Lazar Samardzic a centrocampo: serve l’intesa con l’Udinese. I dettagli

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan non intende mollare l’occasione a centrocampo rappresentata da Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese in scadenza a giugno del 2026.

I rossoneri hanno un accordo blindato con il ragazzo sulla base di un quinquennale da 3 milioni di euro a stagione e una commissione di circa 5 milioni al padre-agente ma non riescono al momento a trovare la quadra con l’Udinese che non si smuove dalla valutazione di 25 milioni di euro bonus inclusi. Va ricordato che i rossoneri prima dovranno far uscire un centrocampista.