Mercato Milan, non solo Giroud: un altro rossonero pronto all’addio! Mentre per i rinnovi… Il punto sui possibili partenti

Non sarà forse una vera e propria rivoluzione, come era avvenuto la scorsa estate, ma il mercato Milan si proietta comunque a dire addio ad alcuni suoi giocatori. Dato ormai per consolidato il trasferimento di Olivier Giroud che, al termine della stagione, si trasferirà a parametro zero ai Los Angeles FC, il francese non sarà l’unico a salutare.

Come riferisce TMW, Mirante, Kjaer e Caldara, a che loro in scadenza a fine anno, andranno via. Andrà valutata poi la situazione legata a Jovic, anche in base alle eventuali proposte che arriveranno. Nessun passo avanti, invece, per i rinnovi dei calciatori in scadenza sia nel 2025 che nel 2026. Non c’è fretta per il prolungamento di contratto di Calabria e Florenzi, con i rossoneri che non vorrebbero cedere alle richieste dei due (in scadenza nel 2025). Tra i calciatori in scadenza nel 2026, in estate potrebbe salutare Adli, mentre un’eventuale addio di Maignan e Theo Hernandez dipenderà soltanto dalle offerte.