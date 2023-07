Mercato Milan, Pioli vuole Morata: è sfida con un altro tecnico! Non è solo il desiderio del tecnico rossonero, ma anche di Mourinho

Il Milan ha come nome in pole per l’attacco rossonero Alvaro Morata: secondo quanto scrive Tuttosport, Pioli ha anteposto il suo profilo rispetto a quello degli altri giocatori.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, sembra che il Milan non sia l’unica italiana a puntare su di lui. Anche José Mourinho vorrebbe l’attaccante spagnolo per la sua Roma.