Mercato Milan, Moncada GUARDA in Premier! Candidatura a sorpresa, LUI il prescelto per la difesa

Mercato Milan, Moncada guarda in Premier League: spunta Igor del Brighton per rinforzare la difesa rossonera

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan, per quanto riguarda il reparto difensivo, ha messo gli occhi in Premier League e in particolare in casa Brighton.

Il profilo in pole per rafforzare la difesa della squadra che sarà affidata a Paulo Fonseca è quello di Igor, centrale passato anche dalla Fiorentina e ceduto da Commisso agli inglesi per 20 milioni di euro bonus inclusi. E proprio 20 milioni è la cifra che il Brighton ha chiesto a Moncada nei primi colloqui: la pista può scaldarsi presto.